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БНТ със специално издание на "Още от деня" за връщането на останките на цар Самуил

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бнт специално издание деня връщането останките цар самуил
Снимка: илюстративна, създадена с AI
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Предаването на БНТ “Още от деня” продължава след 19:00 часа тази вечер със специално издание "Останките на Цар Самуил се връщат в България – за историческата памет между политиката и дипломацията".

Водещата Поли Златарева ще разговаря с проф. Георги Вълчев – историк и министър на образованието и науката, историка проф. Георги Николов – изследовател на управлението на цар Самуил, и журналиста Костадин Филипов.

Припомняме ви и интервю с откривателя на гроба и костите на цар Самуил – археолога Николаос Муцопулос пред Бойко Василев в предаването "Панорама".

Ще ви покажем и картина на живо от остров Свети Ахил в Преспанското езеро.

#връщане на тленните останки на Самуил #Николаос Муцопулос, гръцки археолог, открил гроба и костите на Цар Самуил #"Още от деня" #Цар Самуил

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