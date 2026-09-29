Червен код: Проливни дъждове и бури в испанската област Каталуния, спряха някои влакове (СНИМКИ)

Метеоролозите в испанската област Каталуния обявиха червен код за проливни дъждове и бури. Само за час тази сутрин в някои райони паднаха 100 литра валежи на квадратен метър.

Според прогнозите дъждовете ще продължат през целия ден, а количествата валежи могат да достигнат до 180 литра на квадратен метър. Късно снощи Гражданската защита изпрати чрез системата ES-ALERT съобщения до жителите на девет района в Каталуния с призив за повишено внимание.

Дъждовете тази сутрин вече предизвикаха спирането на част от високоскоростните влакове и на композициите на средни разстояния в областта. Засегната е и мрежата от крайградски влакове като по няколко линии са въведени ограничения на скоростта, което води до закъснения.

Мерките предизвикаха хаос на основните гари в Барселона, тъй като нямаше информация кои влакове ще се движат и кога ще тръгнат. В същото време властите съобщиха и за наводнени участъци по някои от основните пътища, водещи към каталунската столица.

снимки: БГНЕС