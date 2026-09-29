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Гълъб Донев за коледните добавки: Парите не решават проблема, човек има нужда от подкрепа за семейството

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Снимка: БГНЕС
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Повече пари в подкрепа на семействата в бюджета за следващата година. Това обяви в „Денят започва“ социалният министър Наталия Ефремова. Допълни, че от 1 октомври започва изплащането на инфлационния чек заради високите цени на горивата. Коментира и създаването на Кодекс за социална закрила, ориентиран към нуждите на хората. Темата беше обсъдена и в Министерския съвет.

Държавата отпуска 300 милиона евро в подкрепа на семействата в Бюджет 2027, обяви социалният министър.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Подкрепа за училище, за старт на едно семейство при раждането и данъчните облекчения. 300 милиона евро – от тях 100 милиона евро ще са свързани със семейното подпомагане. 200 милиона ще бъдат заделени за въпросните данъчни облекчения на семействата.“

За Коледа и Великден, освен пенсионерите, с допълнителни 50 евро ще бъдат подпомогнати и уязвими групи.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Вече говорим за семейства, които отглеждат деца с увреждания, семейства, които са приемни родители на деца, също и за деца, които живеят без родителска грижа, семейства, които имат по принцип много ниски доходи.“

Министър Ефремова заяви, че е време да започне подготовката за създаване на Кодекс за социална закрила с фокус върху хората.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Ново законодателство, което не само формално събира на едно място цялото разпръснато социално подпомагане в различни закони, но в крайна сметка е ориентирано към нуждите на човека.“

Темата се пренесе и в Министерския съвет. На дискусия, организирана от Икономическия и социален съвет, финансовият министър също коментира създаването на Кодекса.

Гълъб Донев, министър на финансите: „Трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума. В много случаи парите сами по себе си не решават проблема, защото човек може да има нужда от работа, обучение, социална услуга, подкрепа за семейството.“

Финансовият министър допълни още, че подкрепата трябва да е адекватна за нуждаещите се и предвидима за администрацията.

#Наталия Ефремова #добавки #Икономически и социален съвет #коледни добавки #Гълъб Донев #великденски добавки

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