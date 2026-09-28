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Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините

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В близките дни температурите ще продължат да се понижават и след четвъртък максималните в по-голямата част от страната ще бъдат под 20°, а минималните в котловините в Западна и Централна България ще са около 2°–3° и отново ще има условия за слани.

Минималните температури утре ще се задържат почти без промяна – между 7° и 13°, в София – 8°, на морския бряг - около 14°–15°, а максималните – между 18° и 23°, малко по-високи в Северозападна България, където ще има най-много слънчеви часове. В останалата част от страната ще преобладава облачно време, но ще вали главно в югоизточната половина. Вятърът ще бъде умерен, в източните райони и по Черноморието – временно силен, с посока от североизток.

Вълнението на морето ще остане 3–4 бала, с височина на вълните около 2 метра. Температурата на морската вода е от 20° до 22°. И в планините ще бъде ветровито, с временно силен североизточен вятър. Ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд.

По високите части, където максималните температури ще бъдат няколко градуса над нулата, ще вали сняг. Силен вятър и валежи ще има и утре в източната половина на Балканите. В останалата част от полуострова ще бъде предимно слънчево, на места със сутрешни мъгли. Слънчево ще бъде утре и в страните от Централна и Източна Европа, с изключение на северните райони на Германия и Полша, където на места ще превали.Валежи се очакват в западните части на континента, където предстои затопляне.

У нас температурите ще продължат да се понижават и през втората половина на седмицата отново ще има условия за образуване на слани. В по-голямата част от страната ще преобладава слънчево и почти тихо време. Много ветровито, със силен северен вятър, ще се задържи в Източна България. Там ще бъде и по-често облачно и с валежи, на повече места и повече по количество в крайните източни райони.

#слани и сняг #прозноза за времето #планините #времето #новини в Метрото

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