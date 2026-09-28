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Слънце и дъжд в следобедните часове

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В следобедните часове ще бъде слънчево, на места над Източна България – с валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 19°, по Черноморието – от 21° до 23°. Ще духа умерен, а в източната половина от страната – силен североизточен вятър.

През нощта на места в Централна и Източна България ще вали слабо, а над Западна България ще бъде ясно. Вятърът временно ще отслабне, а в Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще бъдат между 7° и 13°, в София – около 8°, по морския бряг – от 14° до 15°, а максималните – между 18° и 25°, в София – около 18°.

Утре облачността и над западните райони ще се увеличи, но ще вали главно в югоизточната половина от страната. В крайните северозападни части ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде до умерен, а в източните райони – временно силен от североизток. Над Черноморието облачността ще бъде значителна, с валежи главно по южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от североизток. И в планините ще има слаби валежи от дъжд, а над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен, временно силен север-североизточен вятър.

През следващите дни в Западна и Централна България ще преобладава слънчево и почти тихо време.

Валежи ще има в Източна България, на повече места и в по-големи количества в крайните източни райони. Там ще остане и много ветровито. Понижението на температурите ще продължи и през втората половина на седмицата отново ще има условия за образуване на слани, главно в котловините в Западна и Централна България, а максималните температури в почти цялата страна ще бъдат под 20°.

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