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След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°

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През нощта валежите ще отслабват и спират. Минималните температури утре ще бъдат между 8° и 13°, по Черноморието – до 17°. През деня над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево.

Почти през целия ден значителна ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен вятър от североизток, в източните и на места в крайните южни райони – временно силен.

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23.

На места и по Черноморието ще превалява дъжд, повече като количество в крайните южни части. Ще духа умерен и временно силен вятър от североизток.

В планините времето също ще еоблано. Слаб дъжд ще превали на изолирани места в масивите от западната половина от страната, а в Странджа на повече места и повече като количество. Ще духа умерен, на места и временно силен вятър от изток-североизток.

Утре в Западна Европа ще преобладава облачно време.

Валежи ще има на Британските острови, както и в северозападните райони от Франция и Испания. В централноевропейските страни и в Централното Средиземноморие ще бъде предимно слънчево.

На Балканите слънчево ще бъде в западната част от полуострова. В югоизточните райони облачността ще е все още предимно значителна, на места ще има и валежи.

У нас през следващите дни вятърът ще се запази от североизток, в Източна България ще се усили.

Облачността ще е предимно значителна. На места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще са предимно между 16° и 21°, малко по-високи във вторник.

В средата на седмицата вятърът ще отслабне. Повишава се вероятността за валежи на повече места в страната.

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