Ще се наложи ли спиране на блокове в АЕЦ „Козлодуй“ заради Дунав?

В момента бреговите помпи на АЕЦ "Козлодуй" изпомпват за час вода от Дунав равна на дебита на две реки като Искър като за денонощие централата се нужда от близо 9 млн. кубични метра вода, за да работи на максимална мощност. Това обясниха от Агенцията за ядрено регулиране. Заради ниските нива на реката през септември спряха работа ядрените централи в Унгария и Румъния. Същото може да се случи и в България, въпреки лекото покачване на нивата до 20,6 метра. Дългосрочната перспектива обаче не е много благоприятна, но от ядрената централа се надяват да успеят да работят до излизането в планов годишен ремонт на единия блок, което ще реши частично проблема.

В случай, че ниските води на Дунав принудят АЕЦ "Козлодуй" да спре работа преди го

дишния ремонт на шести блок, това би било проблем за енергийната ни система през зимата. Тогава ще се наложи блока да спре, както за ремонт, така и за презарежда, а централата осигурява една трета от тока в страната. През студените месеци обаче слънчевите централи не са така ефективни, които са другият голям производител на ток у нас. До този момент от АЕЦ "Козлодуй" успяват да се справят със ситуацията.

Цанко Бачийски, председател на АЯР: "Проблем с нивата има. Видяхте в началото в смукателните камери на помпите, виждате изключително ниското ниво на река Дунав - оттук нататък обаче системата работи нормално. Помпите подават необходимото количество вода към кондензаторите на турбината."

На брега на Дунав е разположена брегова помпена станция с 34 помпи, които осигуряват вода за т.нар. студен канал на централата дълъг седем километра. Той охлажда кондензаторите, които са извън ядрената част на съоръжението.

Бреговата помпена станция на АЕЦ "Козлодуй" продължава да работи независимо от ниските нива на река Дунав, в случай обаче, че нивото на реката продължи да спада са осигурени помпи от пожарната, които да помогнат за безопасното спиране на двата блока на централата.

В момента е задействана процедура, която оказва какво трябва да направи централата при различните нива на водата. Така при кота под 21 метра започва натрупване на максимални запаси от вода и в момента студеният канал на централата е по-пълен, отколкото е необходимо. Под 20 метра и 30 сантиметра блоковете на централата се намаляват до минимум а под 19 метра и 70 сантиметра спира бреговата помпена станция.



Звено от Агенцията за ядрено регулиране контролира процеса на място непрекъснато и при липсата на екстремни обстоятелства.

Орлин Величков, директор на дирекция в АЯР: "Там работят наши инспектори, които правят обходи, събират информация, анализират я и я представят в агенцията и на базата на тази информация ние преценяваме какво е положението или казано с по-точни думи - състоянието и безопасността на двата блока."

От ведомството не се съобразяват с това кое е печелившо за централата и кое не, а единствено кое е безопасно.

Орлин Величков, директор на дирекция в АЯР: "Към днешна дата сме над стойността, при която се налага ограничаване, но ако говорим за реалното положение мощността на пети блок не е възстановена предвид на това, че на база същата програма се следи дълговременната тенденция."

Мястото, където постъпва студената вода от река Дунав, целта е тя да охлади кондензаторите на пети и шести блок на АЕЦ "Козлодуй". След като ги охлади тя отново се връща в река Дунав по така наречения топъл канал. Температурата на водата обаче не трябва да надхвърля 33 градуса, за да не се стига до топлинно замърсяване.

При нужда от охлаждане водите на двата канала - топъл и студен се смесват. Въпреки че в момента тенденцията е за продължаваща суша, от централата имат план за реакция и при високи нива на реката, каквито е възможно да се случат след проливните дъждове в Западна Европа.

Цанко Бачийски, председател на АЯР: "Бреговата помпена станция, както и АЕЦ "Козлодуй", са на незаливаема площадка, тоест при максималното ниво на река Дунав, тази площадка не може да бъде залята от вода."

Цанко Бачийски, председател на АЯР: "В момента това, което може да се случи, е при рязко повишаване на нивата да бъдат довлечени клони, дънери, замърсявания, но както виждате пред машинните зали на бреговата помпена станция има решетки, които са предназначени за улавяне на такива замърсявания."

И ако за сега ситуацията е под контрол, то експерти предупреждават, че трябва да се мисли за мащабно решение на проблема с нивото на Дунав.



