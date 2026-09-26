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От 1 ноември влизат в сила такси от 2 евро за обработка на онлайн пратки, влизащи в ЕС

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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ноември влизат сила такси евро обработка онлайн пратки влизащи
Снимка: илюстративна
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От 1 ноември милиони пратки със стоки, поръчани онлайн от страни извън ЕС, ще бъдат обложени с нова такса за обработка от 2 евро (2,30 долара), съгласно решение на Европейската комисия от тази седмица, съобщи ДПА.

Таксата ще се плаща от платформите за онлайн търговия, а не от европейските потребители, като средствата ще се събират от националните власти. Очаква се новите правила да засегнат големи платформи за онлайн търговия като "Шейн" (Shein), "Тему" (Temu) и "АлиЕкспрес" (AliExpress), като Брюксел се надява таксата да помогне за ограничаване на огромния поток от евтини пратки, които влизат на единния пазар.

Според държавите-членки митническите власти в ЕС са обработили около 6 милиарда пратки от онлайн търговци през 2025 г., като 90 на сто от тях са пристигнали от Китай. Таксата има за цел да покрие нарастващите разходи, свързани с увеличаването на броя на малките пратки от електронната търговия, включително разходите за проверка и контрол на внасяните стоки.

Таксата е част от по-широка реформа на митническите правила на ЕС, насочена към по-ефективното събиране на мита и засилването на проверките на стоки, които не отговарят на европейските стандарти или се считат за опасни или несигурни. Реформата предвижда и създаването на нов митнически орган на ЕС, който се очаква да започне работа догодина и да бъде базиран във френския град Лил.

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