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НС отмени забраната за износ на нефтопродукти

Милена Кирова от Милена Кирова
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НС отмени забраната за износ на нефтопродукти
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Народното събрание отмени решение от 31 октомври 2025г. за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътрешнообщностните доставки на нефтопродукти до други държави - членки на ЕС.

Михаела Карадимова, зам.-министър на икономиката: "Всички рискове за приемането на мярката са преодолени и продължаването й създава административни пречки, затрудняване на работата на "Лукойл Нефтохим" и не може да изпълни договори с контрагенти. Няма недостиг. Необходимите количества горива са налични. Мярката е изключение от принципа на спокойното движение на стоки."

Мартин Димитров, ДБ: "Предприемате рисков ход без анализ с опасност да поскъпнат още горивата. Какво можеше да направите: да запазите забраната и с решение на НАП да се разрешава износ. Вторият вариант: да се разреши износ само за ЕС."

Слави Василев, “Прогресивна България”: "Цената ще падне, защото складовите наличности ще бъдат свободни. Решението, което взимаме, е пазарно."

Александър Иванов, ГЕРБ-СДС: "Съобразили ли сте количеството горива за българския пазар, защото виждаме, че с цените не се справяте. Няма анализ дали ще се подсигурят необходимите количества за пазара.Призовавам държавата да напарви необходимото, за да нямаме ръст на цените на горивата."

Асен Василев, ПП: "Не е добре за българските граждани. Добре е за този, който произвежда дизел и ще го изнесе. Вие заставате на цената на олигархията и едрия капитал. И това ще доведе до ръст на цената на бензиноколонката. Как ще доведе до спад?"

Димо Дренчев, “Възраждане”: Въведе се забраната с мотива, че ще свали цените на горивата, а сега пак със същия мотив отменяте забраната. Като има по-малко търсене, рафинерията ще продава на по-ниска цена. С този забрана бръкнахме ли в бюджета?"

#ограничение на износа #нефтопродукти #дизел #НС #отмяна на забрана #новини в Метрото

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