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Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Според първоначалната информация става въпрос за челен сблъсък на напълно прав участък

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Трима души загубиха живота си при тежък пътен инцидент на пътя между Казанлък и Стара Загора. Трагедията се е разиграла малко преди обяд днес.

Според първоначалната информация става въпрос за челен сблъсък на прав участък. Вследствие на жестокия удар на място са загинали две жени и един мъж.

В момента движението в района на катастрофата е изцяло затворено, като трафикът се пренасочва. От полицията призовават водачите да шофират внимателно и да използват въведените обходни маршрути.

На мястото се извършва оглед. Тепърва разследващите органи ще установяват какви са точните причини, довели до фаталния инцидент.

#трима загинали #катастрофа

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