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По-близо ли е мирът в Украйна и Близкия Изток?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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близо мирът украйна близкия изток
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Срещата на ООН в Ню Йорк - за първи път от месеци разговаряха представители на Съединените щати и Иран. Според президента Доналд Тръмп, е настъпил момент за сключване на сделка.

Американският президент разговаря и с украинския си колега Володимир Зеленски.

След толкова много разговори - по близо ли е мирът в Украйна и Близкия изток?

Според Доналд Тръмп е настъпил моментът за сделка с Иран. Това стана ясно по време на срещата на американския президент с регионални лидери, и минути след като в речта си пред общото събрание на ООН заплаши Техеран с пълно унищожение и отново повтори, че Вашингтон няма да допусне Иран да има ядрено оръжие. Стана ясно, че в кулоарите на формАта делегации на Съединените щати и Иран са разговаряли близо 3 часа.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
"Стив и Джаред имаха много продуктивна среща днес с медиатори на Иран. Само медиатори. Да видим какво ще се получи. Водят разговори от известно време, но мисля, че е настъпил моментът за сделка. Това чуваме от всички."

След срещата между американски и ирански представители цените на петрола паднаха под 100 долара за барел. По-рано през седмицата Техеран представи условията за край на военните действия, сред които размразяване на ирански активи и отварянe на Ормузкия проток. Днес, пред общото събрание на ООН реч ще произнесе иранският президент Масуд Пезешкиан.

Работим за край на войната - това заяви американският президент Доналд Тръмп след 40 минутен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски. Срещата им беше сред най-очакваните във Вашингтон. В разговор с медиите след това Зеленски потвърди, че се работи за енергийно примирие, и че Киев е поискал ракети "Пейтриът", за да може страната му да се справи с предстоящата тежка - по думите му, зима.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
"Говорихме за енергийно примирие. Не искам да навлизам в подробности. Готови сме за енергийно примирие. Ако те не искат да атакуваме рафинериите им и всичко останало -готови сме. Само ако те НЕ нападат нашата енергийна система. Много сме благодарни на американската страна, която ще представи нашето предложение на Русия."

Украинският държавен глава отново заяви, че е готов да участва в тристранна среща с Тръмп и Путин, и че се надява Вашингтон да успее да убеди Москва да седне на масата за преговори.

Освен със Зеленски, в първия ден на срещата на ООН Доналд Тръмп разговаря с 11 световни лидери - в двустранни или общи формати, като сред тях бяха премиерите на Великобритания и Япония - Анди Бърнам и Санае Такаичи, и временно изпълняващият длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.

#Масуд Пезешкиан # Доналд Тръмп #САЩ #Зеленски

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