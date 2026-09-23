Започва триднeвното посещение на китайския президент Си Дзинпин в САЩ

Започва триднeвното посещение на китайския президент Си Дзинпин в Съединените щати.
Очаква се Тръмп да посрещне лично китайския лидер във военната база "Андрюс". По предварителна информация, всички събития, свързани с посещението, ще бъдат грандиозни.
Лидерите на САЩ и Китай ще обсъждат търговските отношения, изкуствения интелект, ситуацията около Тайван. Това е първото посещение на Си Дзинпин във Вашингтон от повече от 10 години и ще бъде третата му среща с Тръмп от началото на втория мандат на американския президент.
Експерти не очакват пробив по големи теми.
Доминго Ай-Куей Янг, анализатор: "Мисля, че срещата Тръмп-Си Дзинпин е от голямо значение, защото изпраща сигнали за стабилност, намаляване на напрежението в областта на конкуренцията. Но не смятам, че отношенията между двамата ще променят изцяло структурната траектория на американско-китайската надпревара, защото ролята на Тайван на първо място по веригата е незаменима."