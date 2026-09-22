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С тържествен ритуал Бургас отбеляза 118 години от Независимостта на България (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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С тържествен ритуал Бургас отбеляза 118 години от Независимостта на България (СНИМКИ)
Снимка: БНТ
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С тържествен военен ритуал на площад "Атанас Сиреков" започнаха тържествата, посветени на 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

В церемонията по издигането на българския флаг участваха представителни блокове от Бургаския гарнизон, военни ветерани и бургаски духовници.

Сред официалните лица бяха кмета Димитър Николов, областният управител Дико Диков, директорът на ОДМВР ст. комисар Христо Ичев, народни представители, общински съветници и много граждани.

Бургаските духовници отслужиха тържествен молебен, а веднага след това пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк бяха поднесени венци и цветя.

снимки: БНТ

Празничната програма продължава с концерт на "Ансамбъл за народни песни и танци Сливен" с ръководител Деян Митев.

#Бургас #Денят на Независимостта #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА #чествания

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