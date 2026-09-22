Разговори за Украйна в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

В Ню Йорк започват общия политически дебат в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. По традиция първият лидер, който ще се изкаже, е президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе Доналд Тръмп. Сред ораторите днес са френският президент Еманюел Макрон и турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган. В кулоарите на форума се състоя среща между Макрон и украинския президент Володимир Зеленски. По-рано френският лидер разговаря и с Доналд Тръмп.

Поредица от двустранни срещи в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Като конструктивен определи разговора си с Доналд Тръмп френският президент Еманюел Макрон. Двамата лидери са обсъдили кризата в Близкия изток и войната в Украйна.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Обсъдихме кризата в Близкия изток и начините за отваряне на Ормузкия проток. Бяха споменати няколко дипломатически решения, които биха могли да проработят. Говорихме и за ситуацията в Червено море и гарантирането на сигурността на нефтените находища. Проведохме дълъг разговор за Украйна и Русия и необходимостта да помогнем още по-бързо и по-решително на нашите украински приятели в областта на отбраната."

Малко по-късно Макрон проведе среща и с Володимир Зеленски. Украинският президент ще разговаря и с Тръмп. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Срещнахме се със сенаторите. Благодарни сме за приемането на закона за санкции срещу Русия. Искам санкциите да започнат да работят."

Въпросът за санкциите коментира и върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас.

Кая Калас, върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността: "Санкциите срещу Русия остават ядрото на европейската политика за оказване на натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Те лишават Русия от финансови средства и затова ги налагаме. Нищо не се е променило. Някои страни членки поискаха определени лица да бъдат извадени от списъка и именно затова се водят в момента тези дискусии. Имаме нужда от стабилност, а това означава санкциите да останат в сила за по-дълго време."

Разговорите за Украйна са на фона на засилващите се въздушни удари между Москва и Киев, при които бяха поразени пристанища, складове, кораби и енергийни съоръжения и бяха затруднени украинските доставки през Черно море.