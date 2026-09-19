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Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри

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Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
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Селекционерът на националния отбор на България по волейбол коментира отпадането от ЕвроВолей 2026.

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: Startphoto.bg
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Селекционерът на националния отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини сподели след поражението с 2:3 гейма от Германия на осминафиналите на ЕвроВолей 2026, че все още няма обяснение за допуснатия болезнен обрат. „Лъвовете“ контролираха събитията на терена и водеха с 2:0 гейма, но в крайна сметка не успяха да довършат съперника и напуснаха турнира.

"Мачовете продължават пет сета, а сега е трудно да се направи веднага генерален анализ. Мисля, че при 2:0 за нас съперникът пое много по-големи рискове, както на сервис, така и в атака. Ние като че би загубихме малко концентрация и част от енергия ни. Опитахме се да променим нещата, говорихме по време на паузите. Имаше спад при нас в някои технически елементи, като сервиса, направихме много грешки. А това им позволи на тях да атакуват по-лесно, особено през центъра. Като цяло анализът е, че направихме много грешки на сервис, но истината е, че загубихме баланс. При 2:0 спадна нивото ни, а те поеха по-големи рискове. Срещнахме качествен съперник, който завърши втори в група, в която бе елиминиран тимът на Турция, който игра наскоро на финалите на Лигата на нациите. В крайна сметка знаехме, че ще е труден мач и спечелиха германците, бих казал заслужено, защото бяха по-добри в някои от решаващите моменти на срещата", бяха първите думи на италианския специалист след загубата.

"Ние, треньорите, не можем да кажем какво бихме променили след подобна загуба. Трябва да анализираме мача, сега не е моментът да правим обобщение. За бъдеще ще следим и прогреса, който правят някои играчи по време на сезона. Сега няма смисъл да разсъждаваме как е трябвало да атакуваме някои топки. Ясно е, че когато сме сбъркали толкова сервиси, първата мисъл е, че е трябвало да направим по-малко грешки от начален удар. Ако бяхме сервирали по-сигурно, но бяхме загубили мача, щеше да се чудим защо не сме поели по-големи рискове. Но като треньор аз не влизам в този разговор, опитвам се да разбера какво е станало. Сега след края на лятото ще направим анализите след тази загуба, ще отчетем прогреса, който са направили някои състезатели", каза още треньорът.

"Когато допуснем такава загуба, за мен е много трудно да се усмихна и да намеря нещо позитивно. В този момент в сърцето ми има повече съжаление за това, което се случи в края на мача. През това лято в отбора се утвърдиха някои млади момчета, които представляват не само бъдещето, но и настоящето. Някои от тях поставяме в центъра на проекта, за който продължаваме да работим. Завършваме едно лято, в което играхме много мачове срещу различни отбори и срещу такива, които са по-добри от нас в ранглистата. Като цяло успяхме да свършим добра работа за нашия ранкинг. Понеже ме питате какво позитивно ще запомня, сега изпитвам наистина голямо съжаление, че загубихме срещата. Но да играем пред тази публика и да усетим тази любов, която ни даваха хората всеки ден е това хубаво нещо. Приемаме загубата, но наистина боли от нея", завърши Джанлоренцо Бленджини.

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#Евроволей 2026 #Джанлоренцо Бленджини

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