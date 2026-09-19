БНТ се сбогува с Елена Чимева от екипа ни в Благоевград

Сбогуваме се с Елена Чимева, продуцент на новините на БНТ в Регионален телевизионен център - Благоевград. Тя почина след кратко боледуване.

Чими, както я наричахме ние, колегите ѝ, се отличаваше с ярко присъствие и професионализъм. Работила е като репортер за "Частен случай", отразявала е едни от най-важните събития в областите Благоевград и Кюстендил през последните 30 години.

В ефира на БНТ е разказала десетки истории на хората от региона. Автор е на документални филми.

Опелото ще се състои в понеделник, 21 септември от 11.00 ч. на Старите гробища в Благоевград.

Поклон пред паметта ѝ!