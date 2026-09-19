Проверки на НАП: Данъчните на инспекции в казина и игрални зали

Масирани проверки в казина и игрални зали в цялата страна извършва Националната агенция за приходите. Наложените глоби са за над 630 000 евро. Една част от санкциите са за допускане на уязвими лица в обектите, както и за неправилно водене на отчетност. Към момента в регистъра на приходната агенция са вписани над 45 000 лица със зависимост от хазарт, които нямат право да влизат в казина.

До момента са установени 19 обекта в страната, при които тази забрана не е била спазена. Снощи проверяващите от НАП са действали по сигнал за присъствие на такива уязвими лица в игрална зала в Пловдив.