Много слънце през уикенда, от вторник температурите падат с 10°

В следобедните часове ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но ще е без валежи.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София – около 27°, на морския бряг от 24° до 26°.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток. През нощта ще бъде временно с минимални температури между 11° и 16°, в отделни котловини между 7° и 10°, в София около 11°.

Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София около 28°, по-ниски по крайбрежието на морето – 24°-26°.

А утре – слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток.

Слънчево ще е и в неделя, със следобедни превалявания и гръмотевици на много места в страната.

Дневните температури слабо ще се понижат. В началото на новата седмица вятърът ще се усили. В Западна и Централна Северна България ще има временно интензивни валежи и гръмотевици, като има вероятност на места да са значителни по количество.

Във вторник ще е облачно, на места със значителни валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и максималните в повечето места ще са между 15° и 20°.