Слънчево време в последния ден от работната седмица

В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 11°, по Черноморието – между 13° и 18°.

През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 31°, за София – около 27°.

Сутринта на места по Черноморието ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат от 24° до 26°. Температурата на морската вода е 23° - 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен, по високите части – северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

В събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, където на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, а минималните – между 12° и 17°.

В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността и в следобедните часове ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.

В началото на следващата седмица със силен вятъра от северозапад ще нахлува по-хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици ще са в Западна и Централна Северна България. Повишава се вероятността на места да са значителни по количество.

Във вторник ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи от дъжд. Понижението на температурите ще продължи и максималните в повечето места ще са между 15° и 20°.