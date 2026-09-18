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Иранска делегация с визи за участие в ОС на ООН

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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САЩ отказаха визи на палестинските представители

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Американското правителство е издало визи на иранския президент Масуд Пезешкиан и външния министър Абас Арагчи за участие в Общото събрание на ООН другата седмица.

Решението е взето в условията на продължаваща война между двете страни Държавният департамент посочи, че иранската делегация ще бъде подложена на ограничения за пътуване в Съединените щати. На иранските представители ще бъде забранено да купуват определени стоки. Миналата година делегацията на Техеран не можеше да пазарува в магазини за търговия на едроида купува луксозни стоки без специално разрешение. Списъкът включваше бижута, алкохол и автомобили.

За втора поредна година Вашингтон е отказал визи на палестинска делегация, включително на президента Махмуд Абас. Той ще говори по видеовръзка.

#ОС на ООН #САЩ #визи #Иран

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