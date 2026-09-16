Германия и САЩ задълбочават военното сътрудничество

Германия и САЩ подписаха декларация с намерение за задълбочаване на сътрудничеството в областта на военната промишленост.

По думите на военния министър на отбраната Борис Писториус, той е имал ползотворен разговор с американския си колега Пийт Хегсет, като подробностите около планираната от Берлин покупка на крилати ракети "Томахоук" тепърва ще бъдат коментирани.

Германия и Съединените щати имат сходни виждания за отбраната на Европа, като американската страната е похвалила стремежа на германците за увеличаване на отбранителните разходи. Според Писториус, покупката на въоръжение от Вашингтон няма да задълбочи зависимостта от американците, а ще спомогне баланса между двете страни.