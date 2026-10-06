БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за...
Чете се за: 03:32 мин.
Български спасители продължават издирването на моряци от...
Чете се за: 03:37 мин.
Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към...
Чете се за: 01:27 мин.
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Чете се за: 04:35 мин.
Два кораба са ударени от дронове в български води,...
Чете се за: 01:52 мин.
Румен Радев свиква среща с институциите след инцидента в...
Чете се за: 00:32 мин.
Евтим Милошев: Няма нищо скрито или тайно в...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите след инцидента в Черно море. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, коментира той. Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че два хеликоптера пътуват към Варна, а в операцията ще се включи и самолет Су-25. Част от пострадалите моряци са транспортирани във Военноморската болница
В развитие

ДВА КОРАБА СА УДАРЕНИ В БЪЛГАРСКИ ВОДИ

Български спасители продължават издирването на моряци от единия кораб

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Запази

Двамата тежко пострадали моряци са транспортирани във Варна след атаката с дронове

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Двамата тежко пострадали моряци от единия атакуван кораб са транспортирани във Варна. Индийски моряк с изгаряния и турският капитан на кораб, пострадал при дронова атака в Черно море, са транспортирани към болнични заведения във Варна. Български спасители продължават издирването на моряци от другия кораб, който е потънал. Все още няма официална информация за намерени оцелели от него.

По информацията на „По света и у нас“ корабът „ABLE“, от който са спасени пострадалите моряци, е превозвал зърно за Истанбул.

В северна посока е плавал другият кораб – „ALFA WATAN“, който е потънал на мястото на атаката с дронове. Все още няма информация какъв товар е превозвал той, което не позволява да бъде оценен и рискът от замърсяване.

На място продължава спасителната операция, като български спасители и наблюдаващи кораби търсят евентуални оцелели.За сега официална информация за намерени моряци от този кораб няма.

На Морска гара приключва първата част от операцията – приемането на двамата най-тежко пострадали моряци. Очаква се информация от болничните заведения.

кап. Димитър Димитров, Европейска конфедерация на асоциация на морските капитани: "В тази ситуация органите, които отговарят за бедствия и аварии и органите, които наблюдават нашата зона, под контрола на България, те трябва да следят всякакви такива обекти и да оценят риска - доколко е опасно и до колко не. И да вземат мерки при възможност. Всяко едно съоръжение, което плава по море има собственик и трябва да се види дали този собственик е собственик все още. И да се прецени дали там някой може да действа."

Марио Смърков, областен управител на Варна: "По щастлива случайност в непосредствена близост до ударения кораб е имал български и е спасил екипажа. Пътуват насам, очакваме ги да пристигнат. Един от членовете на екипажа е с тежки изгаряния, ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния, а другия е с травма на главата. Корабът, който плава, този който не е потънал, е превозвал зърно, там няма сериозно замърсяване, но не знам какъв е бил товарът на другия кораб."

Във Варна ще бъдат докарани и останалите 16 моряци от пострадалия кораб "ABLE". Те ще бъдат прегледани, сред тях няма тежко пострадали. Корабособственикът е поел ангажимента са ги настани, докато им бъдат издадени документи.

Вижте повече в прякото включване на Светлана Ганчева.

#два кораба са ударени в български води #ударени кораби #дронове #Черно море #Варна

Водещи новини

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Чете се за: 04:35 мин.
Политика
Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към Варна, в операцията ще се включи и самолет Су-25 Министър Димитър Стоянов: Два хеликоптера пътуват към Варна, в операцията ще се включи и самолет Су-25
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Български спасители продължават издирването на моряци от единия кораб Български спасители продължават издирването на моряци от единия кораб
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Капитанът на единия кораб е със сериозни изгаряния след инцидента в Черно море Капитанът на единия кораб е със сериозни изгаряния след инцидента в Черно море
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Стократно са се увеличили заплахите във водите на НАТО за...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Първи коментари в парламента: От ПП и ДБ поискаха свикване на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Йордан Божилов: Изключителната икономическа зона е приравнена на...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Дрон удари кораб в Черно море край Румъния вчера, какви мерки...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ