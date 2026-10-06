Български спасители продължават издирването на моряци от единия кораб

Двамата тежко пострадали моряци от единия атакуван кораб са транспортирани във Варна. Индийски моряк с изгаряния и турският капитан на кораб, пострадал при дронова атака в Черно море, са транспортирани към болнични заведения във Варна. Български спасители продължават издирването на моряци от другия кораб, който е потънал. Все още няма официална информация за намерени оцелели от него.

По информацията на „По света и у нас“ корабът „ABLE“, от който са спасени пострадалите моряци, е превозвал зърно за Истанбул.

В северна посока е плавал другият кораб – „ALFA WATAN“, който е потънал на мястото на атаката с дронове. Все още няма информация какъв товар е превозвал той, което не позволява да бъде оценен и рискът от замърсяване.

На място продължава спасителната операция, като български спасители и наблюдаващи кораби търсят евентуални оцелели.За сега официална информация за намерени моряци от този кораб няма.

На Морска гара приключва първата част от операцията – приемането на двамата най-тежко пострадали моряци. Очаква се информация от болничните заведения.

кап. Димитър Димитров, Европейска конфедерация на асоциация на морските капитани: "В тази ситуация органите, които отговарят за бедствия и аварии и органите, които наблюдават нашата зона, под контрола на България, те трябва да следят всякакви такива обекти и да оценят риска - доколко е опасно и до колко не. И да вземат мерки при възможност. Всяко едно съоръжение, което плава по море има собственик и трябва да се види дали този собственик е собственик все още. И да се прецени дали там някой може да действа."

Марио Смърков, областен управител на Варна: "По щастлива случайност в непосредствена близост до ударения кораб е имал български и е спасил екипажа. Пътуват насам, очакваме ги да пристигнат. Един от членовете на екипажа е с тежки изгаряния, ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния, а другия е с травма на главата. Корабът, който плава, този който не е потънал, е превозвал зърно, там няма сериозно замърсяване, но не знам какъв е бил товарът на другия кораб."