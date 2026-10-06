Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона

България провежда спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла в изключителната икономическа зона на нашата страна. Това потвърди премиерът Румен Радев, който свика представители на различни министерства.

Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското право и изобщо на морското дело, заяви Радев.

Румен Радев, премиер: "Както вече заявих, отдавна на тази война, ако не се сложи край навреме, тя ще продължи да разширява своя пространствен обхват и да повишава риска дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ожесточава, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно."

Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товарът, съобщи премиерът.

Няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфващи кораби.

Румен Радев, премиер: "Извършва се и разузнаване за евентуални разливи, замърсяване на околната среда. Но за нас най-важното като държава, която е отговорна в своята изключителна икономическа зона към здравето и живота на независимо кой извършва плаване в тази зона, ние сме длъжни да провеждаме аварийно-спасителни операции за търсене и спасяване."

Операцията, която се ръководи от Морския спасителен център във Варна, продължава и в момента, търсят се оцелели от първия потопен кораб, допълни премиерът.

Снощи около 3.00 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове, това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения.

Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Вторият кораб, който е под ударите и е с пожар на борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб, допълни Румен Радев.

По това време на денонощието в този район се е намирал българският RO-RO кораб „Диоскурия“, който е видял взрива на първия кораб, отправил се е на място до инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но засега няма хора. Не са открити хора от първия кораб, екипажът е в неизвестност, както казах.

Вторият кораб, за щастие, същият този наш RO-RO кораб, се доближават, успяват да достигнат и са изпратени бърза лодка, бързо плавателен съд от Военноморските сили, който е успял да вземе двамата ранени от този екипаж.

Има един обгорял, друг ранен в главата. Те вече са на бързия кораб. Всеки момент трябва да пристигнат в пристанище Варна, мобилизирани са медицинските екипи от Военна болница -Варна, така че там ще бъде оказана цялата необходима помощ.

Останалите 16 души от екипажа се придвижват с граничен патрулен катер. 11 от членовете на този екипаж са турски граждани, 7 са индийски граждани.