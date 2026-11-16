Папа Лъв XIV се повози в пилотската кабина на хеликоптер.

Кадри от борда показват как Светият отец влиза в кабината на хеликоптер Ми-17 и сяда на мястото между двамата пилоти от Перуанските въздушни сили, които го превозиха, за да изнесе меса в отдалечено планинско село в перуанските Анди.

Папата, който е родом от Чикаго, е живял около 20 години в Перу като мисионер и понякога е шофирал сам по стръмни планински пътища до същото това село, което е било част от диоцеза му. Днес е последният ден от посещението на Лъв XIV в Перу и финала на обиколката му в Латинска Америка, малко след като премина през успешна операция от рак на белия дроб.