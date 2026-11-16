БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След спирането на въздушния трафик в САЩ: Все още има хиляди отменени и забавени полети

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Продължават смущенията във въздушния транспорт на Съединените щати, 3 дни след техническата неизправност, която причини спиране на целия въздушен трафик за почти 5 часа.

Засегнатите полети са над 11 хиляди, като около 2 хиляди са отменени, а над 9 хиляди – забавени. Хиляди пътници продължават да чакат презаверяване на билетите си и алтернативни маршрути до крайните си дестинации. Очаква се днес ситуацията да се нормализира.

Според първоначалните данни на разследването, прекъсването се дължи на технически проблем, възникнал по време на модернизация на комуникационна система на Федералната авиационна администрация. Проблемът изглежда е започнал от новоинсталиран рутер в щата Арканзас, който е предизвикал претоварване на други комуникационни системи и е нарушил обмена на радарни и навигационни данни между центровете за въздушен контрол.

Американският президент Доналд Тръмп коментира, че модернизацията на комуникационната система за въздушен трафик трябва да става наведнъж, а не на части и поиска допълнително финансиране от Конгреса.

#въздушен трафик #САЩ #отменени полети

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
1
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова
2
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради...
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
3
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
Красимир Димитров: Първият сигнал за катастрофата на АМ „Тракия“ е подаден в 7.01 часа чрез системата eCall
4
Красимир Димитров: Първият сигнал за катастрофата на АМ...
Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността на Украйна и Европа
5
Къшнър: Тръмп ще подкрепи само инициативи, гарантиращи сигурността...
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да е
6
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
4
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
5
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
6
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...

Още от: САЩ и Канада

Бившият шеф на „Енвидиа“ обмисля завръщането си на поста
Бившият шеф на „Енвидиа“ обмисля завръщането си на поста
Иран атакува с дронове американска военна база в Бахрейн Иран атакува с дронове американска военна база в Бахрейн
Чете се за: 00:45 мин.
Страхове от изкуствения интелект: Протестна вълна в Европа срещу нови центрове за данни Страхове от изкуствения интелект: Протестна вълна в Европа срещу нови центрове за данни
Чете се за: 03:30 мин.
Зеленски: Ограниченията в скоростта от "Старшилд" пречат на Украйна да предотвратява руски удари Зеленски: Ограниченията в скоростта от "Старшилд" пречат на Украйна да предотвратява руски удари
Чете се за: 00:52 мин.
Най-късно утре се очаква да се нормализира изцяло въздушният трафик в САЩ Най-късно утре се очаква да се нормализира изцяло въздушният трафик в САЩ
Чете се за: 01:05 мин.
Британската принцеса Кейт ще предприеме най-дългото си задгранично пътуване след диагнозата за рак преди 2 г. и половина Британската принцеса Кейт ще предприеме най-дългото си задгранично пътуване след диагнозата за рак преди 2 г. и половина
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Министерският съвет приема Бюджет 2027 на извънреднo заседание
Министерският съвет приема Бюджет 2027 на извънреднo заседание
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Украйна и руските хибридни атаки – на фокус на заседанието на външните министри от ЕС в Брюксел Украйна и руските хибридни атаки – на фокус на заседанието на външните министри от ЕС в Брюксел
Чете се за: 00:52 мин.
По света
След спирането на въздушния трафик в САЩ: Все още има хиляди отменени и забавени полети След спирането на въздушния трафик в САЩ: Все още има хиляди отменени и забавени полети
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Дъждовно време в понеделник, над 1800 м ще вали сняг Дъждовно време в понеделник, над 1800 м ще вали сняг
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След репортаж на БНТ: Вълна от съпричастност към 16-годишния Тано
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Защо България остана на опашката в доставките на противогрипни...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ