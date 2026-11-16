След спирането на въздушния трафик в САЩ: Все още има хиляди отменени и забавени полети

Продължават смущенията във въздушния транспорт на Съединените щати, 3 дни след техническата неизправност, която причини спиране на целия въздушен трафик за почти 5 часа.

Засегнатите полети са над 11 хиляди, като около 2 хиляди са отменени, а над 9 хиляди – забавени. Хиляди пътници продължават да чакат презаверяване на билетите си и алтернативни маршрути до крайните си дестинации. Очаква се днес ситуацията да се нормализира.

Според първоначалните данни на разследването, прекъсването се дължи на технически проблем, възникнал по време на модернизация на комуникационна система на Федералната авиационна администрация. Проблемът изглежда е започнал от новоинсталиран рутер в щата Арканзас, който е предизвикал претоварване на други комуникационни системи и е нарушил обмена на радарни и навигационни данни между центровете за въздушен контрол.

Американският президент Доналд Тръмп коментира, че модернизацията на комуникационната система за въздушен трафик трябва да става наведнъж, а не на части и поиска допълнително финансиране от Конгреса.