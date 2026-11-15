Иран атакува с дронове американска военна база в Бахрейн.



Това е вторият опит за нападение над страната от петък. Противовъздушната отбрана на Бахрейн е неутрализирала шесттте дрона, преди да достигнат целта си.

Няма данни за щети и пострадали.

Иран увеличава натиска в региона, след като хутите принудиха силите на Саудитска Арабия и Йемен да се оттеглят от протока Баб ел Мандеб, за да защитят временната столица. Съюзническата за Техеран групировка съобщи, и че е изстреляла две балистични ракети към летището и финансовия център в Саудитска Арабия. Засега няма коментар.