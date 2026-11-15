Вяра в чудото на живота: Всяко десето бебе в България е недоносено

В световния ден на недоносените деца поглед към малките големи герои. Процентът на родените недоносени бебета в най-голямата акушеро-гинекологична болница в България - "Майчин дом" е между 18 и 20% и е по-висок от средния за страната. В България преждевременно родените бебета са между 11 и 12 на сто.

Деян се появява на бял свят преждевременно. В 33-та гестационна седмица. Тогава тежи под 2 кг, а първите 6 дни от живота си прекарва в интензивно отделение.

Десислава Долчинкова: "Най-страшно беше, когато отивах да го виждам пред кувьоза, когато беше интубиран, тъй като не можеше да диша самостоятелно, но много бързо се пребори, благодарение на екипа тук, разбира се. Но и на неговите собствени силички да се оправи бързо."

В сектора за кенгуру-грижа на шестия ден Десислава за първи прегръща сина си.

Десислава Долчинкова: "Откакто сме заедно, гушкаме се всеки ден, контактът кожа до кожа.. виждам как на монитора пулсът му се успокоява, когато сме прегърнати, също има възможност и бащата да посещава."

Проф. Боряна Слънчева, дългогодишен началник на Клиниката по неонатология в СБАЛАГ „Майчин дом“: "Там са все едно вкъщи. Те си ги хранят, те си сменят пелените, те си ги къпят, но винаги има медицински контрол, мониторен контрол, което го прави да се чувстват много по-спокойни. Има деца, които се хранят по-бавно с биберони, може да трябва да се дохранват със сонди."

С появата на всяко преждевременно родено дете идват и минутите, часовете и дните, изпълнени с тревоги и страх. Но и с надежда.

Десислава Долчинкова: "Аз наистина бях много неуверена, сега ще си тръгна много спокойна, че мога да се грижа за моето дете вкъщи без никакъв проблем."

Много от малките пациенти се раждат по-рано заради непроследявана бременност, напомня проф. Боряна Слънчева.

Проф. Боряна Слънчева, дългогодишен началник на Клиниката по неонатология в СБАЛАГ „Майчин дом“: "Има някаква предпочитана възраст за раждане на здрави и доносени деца и колкото по-ранна е тази възраст, да кажем под 17 години, рискът да се роди едно дете, което е недоносено, е много по-голям, както и възрастта след 40-годишна възраст също."

В момента в "Майчин дом" има около 20 деца под 1000 грама. Но всяко от тях ни кара да вярваме в чудото на живота.