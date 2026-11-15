България търси психологическо възстановяване преди последния си мач за годината

Българският национален отбор по футбол гостува на Естония в последния си мач от тазгодишното издание на Лигата на нациите. Двубоят е утре в Талин от 19 часа. В момента в националния отбор основният проблем е менталният, каза селекционерът Атанас Рибарски, като подчерта, че повече от всякога футболистите и хората от щаба трябва да проявяват подкрепа помежду си.

Иначе в чисто футболен аспект Рибарски спомена, че трябва да сме особено внимателни в играта в защита. Очаква се Валентин Антов, който беше повикан по спешност след контузията на Теодор Иванов да започне като титуляр. Друг от бранителите Стефан Велков пък описа как се чувстват в момента футболистите в тима ни.

„В такъв един момент взаимопомощта е най-важното нещо. Доста отговорни момчета са. И със сигурност последният резултат е задоволява нито един от тях. Даже след мача видях доста разстроение и разочарование от футболистите от тях“, каза Рибарски.

„Това, което се случи последните два дена е, че се опитваме да вземем максимално бързо поуки и да се вдигнем психически, тъй като тази загуба боли, резултатът беше погромен и всички знаем, че се провалихме с гръм и трясък“, добави Велков.

Утрешният ни съперник Естония все още има шанса да спечели директна промоция в Лига Б на Лигата на нациите, но е по вероятно да финишира на втора позиция в нашата група.

Любопитното е, че естонците до момента са допуснали само един гол в петте си мача.

„Винаги е по-лесно да мотивираш отбор, който се нуждае от спешна реакция. И точно за това трябва да внимаваме. Настроението може да не е добро, но това не означава, че българският тим няма да иска да се представи на ниво. Не можем да правим компромиси. Нито физически, нито ментални“, каза Юрген Хен, селекционер на Естония.

Двубоят Естония-България, който е последен за националния ни тим през календарната 2026, е утре от 19 часа в Талин.



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