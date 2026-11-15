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Атанас Рибарски: Трябва да минимизираме грешките и да играем по-добре в защита

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Спорт
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Временният селекционер на българския национален отбор по футбол коментира проблемите на тима и предстоящия мач с Естония.

Атанас Рибарски
Снимка: Startphoto.bg
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Временният селекционер на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски, заяви на пресконференцията преди утрешния мач от Лигата на нациите група С/4, че очаква Естония отново да демонстрира колко добре може да се защитава, но пък иска и неговите футболисти да минимизират щетите.

„Очакваме един опонент, който се защитава много добре и в последните седем мача е допуснал един-единствен гол, също така умее да насища наказателното поле при статични ситуации, както и да създава голови ситуации при такива обстоятелства“, започна Рибарски.

Според него усърдната работа може да извади тима от кризата.

„Нашият национален отбор не се намира в състоянието, в което искаме. В последните години имаме поредица лоши резултати. Единственото, които може да се направи, е да се работи системно и последователно и да се постигнат някакви, дори и минимални успехи. И да се интегрират играчи, които могат да донесат полза“, каза още Рибарски на пресконференцията, която се проведе на стадион „А. Ле кок Арена“ в Талин.

Мачът е утре (понеделник, 16-и ноември) от 19.00 часа на същото място. България максимум може да запази 3-ото си място в група С/4, но трябва да спечели утре в Талин, за да предотврати изпреварване от Люксембург, който гостува на Исландия и при победа ще се придвижи напред. Естонците са на 2-ата позиция в групата с 9 точки, докато България е 3-а с 4. Исландия води с 11, а Люксембург е на 3-ото място с 3.

„Лъвовете“ загубиха с 0:5 в петък в Пловдив от Исландия, като тежкото поражение предизвика лавина от негативни реакции в обществеността.

„Най-важното е те да забравят този резултат от мача с Исландия. Преживяхме го тежко, момчетата също, защото видях доста разстроени хора. Минавали са през такива моменти и преди. Въпросът не е само към тях, а и към нас - нужна е взаимопомощ. Ние ги подкрепяме напълно“, разказа за атмосферата в съблекалнята треньорът.

Наставникът смята, че слабите резултати са продукт на драстичните промени в отбора.

„Нашата идея беше във всеки мач да променяме нещо малко, а в мача с Исландия в Пловдив се наложи да променим доста повече неща. След мача с Исландия като гости в Рейкявик искахме да запазим тази линия, за да я пренесем и в реванша. Там противникът пропусна дузпа и това искахме да променим. Сега трябва да видим с какви профили на играчите разполагаме, за да имаме резултат. Утрешните ни съперници се защитават много добре, и срещу Исландия също го видяхме. Надявам се да изберем най-правилния подход в защита, за да минимализираме ситуациите и след това да търсим възможности в атака“, допълни той.

Той похвали и отбора на домакините.

„Не е изненада мястото, на което е Естония. Винаги един отбор, който умее да се защитава добре, в турнирни сблъсъци и в такъв тип мачове, постига резултати. Това е и нещото, което и ние трябва да направим – да не допускаме голове, както направи Естония, за да постигаме някакви резултати“, завърши младият специалист.

#Атанас Рибарски

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