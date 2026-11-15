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Стотици хиляди чехи на протест срещу реформа във финансирането на обществените медии

Христо Ценов от Христо Ценов
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чехите протест реформа финансирането обществените медии
Снимка: АП/БТА
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Стотици хиляди чехи излязоха в центъра на Прага, за да протестират срещу промяна в модела на финансиране на обществената телевизия.

Премиерът Андрей Бабиш е критикуван заради законопроект, който според протестиращите създава предпоставки за политически контрол върху медийното съдържание.

Досега финансирането на чешката обществена медия ставаше чрез данък за телевизия и радио, който се плаща директно от домакинствата. Новият законопрект предвижда да се отпускат директно от централния бюджет. Това е най-мащабният митинг от Нежната революция от 1989 г., която довежда до разпада на Чехословакия.

#обществени медии #Чехия #финансиране #протест

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