Драган Нешич: Има подобрение и начинът на игра ми хареса много повече

Старши треньорът на Левски Драган Нешич вижда подобрение в играта на своите възпитанички.

"Сините" спечелиха домакинството си на ЦПВК с 3:0 гейма.

Благодаря на отбора. Миналата седмица тренирахме върху нещата, които не работеха в предишните мачове. Тогава имахме много грешки. Във втория и третия гейм имаме само 7 грешки. В първия допуснахме 9. Днес по-добре контролирахме топката. Важно бе да разберем как да управляваме ситуациите, да правим блокади и да бъдем сигурни на сервис", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

В четвъртък шампионът на България Марица Пловдив гостува на ЦСКА в София.

"Трябва да сме доволни в края на сезона. Има подобрение и начинът на игра ми хареса много повече. ЦСКА играе добър волейбол, както и Марица. Всички отбори трябва да вдигнем нивото", завърши специалистът.

Вижте цялото интервю във видеото.