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Левски постигна убедителна победа над ЦПВК в София

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Български волейбол
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Категоричен успех за "сините" в столицата.

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Левски победи ЦПВК с 3:0 (25:18, 25:18, 25:16) гейма в мач от 6-ия кръг на волейболния елит на България при дамите.

В зала "Левски София" волейболистките на старши треньора Драган Нешич играха силно и допуснаха малко грешки, което бе отчетено от самия него като позитив от днешния мач.

Той потегли равностойно до 15:15. След това "сините" минаха в офанзива и до край на гейма взеха 10 точки срещу само 3 за гостенките.

Във втората част "сините" момичета отвориха разлика още в началото. В края тя отново бе фиксирана на 25:18.

По подобен сценарий и оказалият се последен трети гейм.

За №1 в мача бе избрана Джоана Алкантара. Състезателката на поста диагонал от Доминиканската република отново бе най-резултатна в мача със 17 точки (1 ас, 2 блока). С 9 (2 аса) приключи Габриела Жекова, с 8 (1 ас, 3 блока) добави Елена Коларова. По 6 точки записаха Ела Грей и Венеса Радева (1 ас, 1 блок). Разпределителката Димана Иванова реализира 3 точки (1 ас, 2 блока).

С 4 победи, 1 загуба и 12 точки "сините" заемат третата позиция във временното подреждане. Лидер е Марица с 15 точки, а втори - ЦСКА с 14. ЦПВК се намира на 6-ата позиция в подреждането с 3 успеха и 3 поражения.

Дамите приемат "Дея" в следващия си мач на 18 ноември от 19:00 часа в зала "Левски София".

#НВЛ за жени 2026/2027

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