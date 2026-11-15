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Радостин Кишишев в предаването "Зала на славата"

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Спорт
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Бившият национал разказва за престоя си в Чарлтън, пропуснатия трансфер в Арсенал, доверието на Димитър Пенев и незабравимите моменти с националния отбор

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Радостин Кишишев е поредният герой в предаването на БНТ „Зала на славата“. Бившият футболист, записал 87 мача за националния отбор на България, се връща към най-значимите моменти от кариерата си – първите стъпки в Бургас, шампионските титли с Литекс, седемте години в английския Чарлтън и участията на европейското първенство през 1996 г. и световното първенство през 1998 г.

Кишишев започва да тренира футбол на десетгодишна възраст в Черноморец, а две години по-късно постъпва в спортно училище. Следва преминаване в Нефтохимик, а впоследствие и трансфер в турския Бурсаспор. Завръщането му в България е свързано с Литекс, където печели две шампионски титли и привлича вниманието на английските клубове.

Един от най-интересните моменти в разказа му е свързан с неосъществения трансфер в Арсенал през 2000 година. Българинът преминава проби при лондончани, но след като Арсен Венгер не го одобрява, подписва с Чарлтън.

"През последните шест месеца в Ловеч идваха скаути на Арсенал. Мисля, че три пъти ме наблюдаваха. Когато отидох на проби, Чарлтън изчака да види какво ще се случи. След като Арсен Венгер не ме одобри, на следващия ден отидох на тренировка в Чарлтън и подписах договор“, спомня си Кишишев.

В продължение на седем години той се утвърждава като важна част от състава на Алън Кърбишли, който го използва на няколко различни позиции. Българинът определя дисциплината, постоянството и себераздаването като основните причини да спечели доверието на своя мениджър.

"Спечелих доверието му с много труд, себераздаване и добра игра. Никога не създавах проблеми. Той много ме подкрепяше като футболист“, разказва бившият национал.

Сред най-ярките му спомени от Англия остават дебютът с победата с 4:0 над Манчестър Сити и гостуването на Арсенал на "Хайбъри“. Кишишев си припомня и срещите с футболисти като Денис Бергкамп, Джанфранко Дзола, Райън Гигс и Тиери Анри, определяйки възможността да играе срещу тях като едно от най-големите удоволствия в кариерата си.

Специално място в разговора заема националният отбор на България. Кишишев признава, че за него е било огромна чест да се наложи сред играчи като Христо Стоичков, Красимир Балъков и Емил Костадинов. Особено важен момент е решението на Димитър Пенев да му гласува доверие като титуляр срещу Испания на Евро 1996.

"Изключително горд съм, че успях да бъда част от този отбор и да се наложа като титуляр. Знаех, че няма как да направя нещо по-добре от Балъков или Стоичков. Трябваше да вярвам в себе си и да давам всичко, на което съм способен“, споделя той.

Кишишев определя европейското първенство в Англия като по-специално за него от Мондиал 1998 във Франция. Според бившия национал България е разполагала с потенциала да постигне нещо значимо през 1996 година, въпреки отпадането в груповата фаза с четири точки.

Той коментира и отсъствието си от Евро 2004 в Португалия, като признава, че съжалява единствено от статистическа гледна точка. По думите му тогава е бил изцяло съсредоточен върху клубната си кариера и е имал нужда от почивка.

Със своите 87 мача за България Кишишев посочва постоянството като най-важното качество, което му е позволило да се задържи толкова дълго на високо ниво.

"Ако не си добър, няма как да изиграеш толкова много срещи. Треньорите знаеха какво могат да очакват от мен“, подчертава той.

В края на разговора бившият национал обобщава философията, която го е водила през цялата му кариера, с три основни качества: "Всеотдайност, себераздаване и борба до последния момент“.

Цялото предаване "Зала на славата“ с Радостин Кишишев можете да гледате във видеото!

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#Радостин Кишишев #"Зала на славата"

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