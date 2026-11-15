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Петър Хубчев: Постоянно мисля за футбол, но не ангажирам никого с мнението си

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Спорт
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Бившият футболист и селекционер на България коментира нивото на футбола в страната и разказа за живота си встрани от медийното внимание.

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Бившият национал и селекционер на българския национален отбор по футбол Петър Хубчев посочи редица проблеми в спорта, които се нуждаят от решение, за да може страната да произведе по-качествен футболен продукт.

Хубчев присъства на откриването на мемориален барелеф на Ферарио Спасов. Идеята за барелеф на Феро бе инициирана и реализирана от Фондация "Футболни ветерани Ловеч".

"Той е един от малкото треньори, които може да изгледа мач, без да се притеснява, че хората ще го обиждат. Никога не съм го чул, да обиди колега. Винаги е бил обективен в коментарите си", спомни си той в интервю за предаването "Арена спорт".

Според него спортната общественост в Ловеч се нуждае от ново начало.

"В момента футбола в Ловеч е на нула. В Ловеч имаме условия, но нямаме отбор. Нямам право да говоря, защо се стигна дотук. Наистина нямам представя. В Ловеч проблем имат всички видове спорт", призна Хубчев.

Дългогодишният наставник вярва, че трябва да заложим на собствен подход за работа, вместо да копираме чуждестранните модели едно към едно.

"Гледаме световните сили във футбола и искаме да пренесем нещата едно към едно. Трябва да се съобразим с нашия манталитет. Прекалено малко тренираме, за да се мерим с големи сили, като Франция и Германия, които дори не трябва да споменаваме. В България има прекалено много президенти, които нямат нищо общо с футбола. Често оставам сам вкъщи и постоянно мисля за футбола. Не съм вътре във футбола и не искам да ангажирам никого с моето мнение", допълни юношата на Осъм Ловеч.

Липсата на достатъчно българи в ЦСКА и Левски е сред причините за бледия облик на националния ни отбор.

"Винаги се казваше през годините, когато имаме силен ЦСКА и силен Левски, ще имаме и силен национален отбор. С колко българи сме играли последното дерби? ЦСКА започна с един. Левски с двама или трима. Какво общо има това с националния отбор", пита Хубчев.

Младите български таланти не трябва да бъдат възхвалявани след два-три добри резултата, категоричен е Хубчев.

"Ще ми се да избегнем прекомерното бързо възхваляване на добър млад играч, който е изиграл добри два-три мача. Почва да се говори, че той е готов за трансфер. Момчетата се заблуждават. Феликс Мабат ми обясни, че едно 19-годишни момче трябва три години да поддържа високо ниво. Ние ги правим големи таланти след три мача. Трябва повече тренировка и повече търпение", добави той.

Бронзовият медалист от световното първенство по футбол през 1994 година предпочита да живее в сянка, заедно със семейството си.

"Най-големият му успех е този в САЩ през 1994 г. Искам със семейството ми да останем в сянка и да не се вдига много шум. Коментарите са брутални и много ме болеше. Предпочитам да стоя настрани. Много съм благодарен, че работих със страхотни професионалисти", завърши Хубчев.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Петър Хубчев

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