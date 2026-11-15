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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да е

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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В свой пост в социалната мрежа Ива Михайлова заяви, че никой в България не я е принуждавал да прави каквото и да е.

Михайлова благодари на всички, които й пишат и се притесняват за нея. Подчертава, че в България никой не я е принуждавал да прави каквото и да е. Казва, че тук е получила помощ, грижа и подкрепа. Както и, че усеща подкрепата на хората, което й дава сили всеки ден. Заявява, че не желае да бъде част от политически спорове и няма да коментира повече тази тема. Казва, че за нея най-важното в момента е да се възстанови напълно. Лекува се и прави всичко възможно, за да може отново да стъпва нормално на краката си. И моли да бъде оставена да се лекува спокойно.

#Кочани #Ива Михайлова

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