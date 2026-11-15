Годините и съперниците се сменят, но разочарованията от националния отбор остават

Поредното тежко поражение на българския национален отбор по футбол предизвика остра реакция от спортния журналист на БНТ Стефан Георгиев. В коментар за предаването "Арена спорт“ той направи равносметка на разочароващите резултати на „лъвовете“ през последните години и обърна внимание на системните проблеми, които според него са довели до настоящото състояние на българския футбол:

За съжаление, националният ни отбор потегли със загуба през 2022 година. Същата тази Грузия, която ни нанесе изключително звучен шамар, побеждавайки ни с 5:2. Поредно огромно разочарование и изключително срамен резултат за българския национален отбор по футбол, след като не успяхме да победим дори Гибралтар.

Истинска катастрофа. Това се случи с националния отбор на България на "Уиндзор Парк“ в Белфаст. Лошо начало за България в европейските квалификации след поредното поражение. България отново загуби, въпреки че имаше много повече положения от съперника си Черна гора. Поредната кошмарна вечер за националния отбор по футбол. Това, което се случи на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив, може да бъде определено само като позор.

Годините се сменят, противниците също. Резултатите обаче остават все така отчайващи.

Назовете един запомнящ се мач на националния отбор в последните години. Страх ме е да конкретизирам колко точно години всъщност. Не можете.

Повечето хора, дори запалените привърженици на играта, възприемат паузата за националните отбори буквално по този начин - като пауза. Период, в който не се играят футболни срещи, защото просто не се вълнуват от изявите на трикольорите.

И като казвам "национален отбор“, приемете това наименование като събирателен образ, защото проблемите са толкова дълбоки, че би било налудничаво да назова само няколко основни виновници.

Трагични условия в школите. Липса на обучени треньорски кадри. Лошо възпитание от родители към деца и подрастващи. Измамно его у самите футболисти, че са постигнали нещо значимо, когато стигнат до мъжкия футбол. Липса на дългосрочна стратегия. Агресивно поведение. Грешка след грешка в управленско отношение от страна на БФС.

Примиренчеството, апатията и бездушието, в комбинация с всичко гореизброено, окончателно доведоха до присъдата за настоящото състояние на националния отбор.

Абсолютно празните трибуни под тепетата.

Уж футболният град. Уж важният мач. Уж удобната петъчна вечер. При уж благоприятните за ноември метеорологични условия.

Ще можете ли да назовете срещу коя държава играхме в петък след месец?

Няма да можете.

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