Тази неделя в „Арена спорт“ ще видите:

Специален гост суперзвездата в смесените бойни изкуства Дакота Дичева.

Актуалните футболни теми коментираме с голмайстор №1 в историята на Първа лига – Мартин Камбуров.

Разговор с кандидата за президент на Българската федерация по таекуондо Димитър Михайлов.

Константин Папазов, за миналите и бъдещите предизвикателства пред националните ни отбори по баскетбол.

Гледайте „Арена спорт“ в неделя от 12:30 часа по БНТ 1 и на нашия сайт!