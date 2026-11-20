Гледайте „Арена спорт“ в неделя, 22 ноември от 12:30 часа по БНТ 1!
Тази неделя в „Арена спорт“ ще видите:
Специален гост суперзвездата в смесените бойни изкуства Дакота Дичева.
Актуалните футболни теми коментираме с голмайстор №1 в историята на Първа лига – Мартин Камбуров.
Разговор с кандидата за президент на Българската федерация по таекуондо Димитър Михайлов.
Константин Папазов, за миналите и бъдещите предизвикателства пред националните ни отбори по баскетбол.
Гледайте „Арена спорт“ в неделя от 12:30 часа по БНТ 1 и на нашия сайт!