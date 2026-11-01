Червена еуфория на "Българска армия“: ЦСКА посреща нова ера с мечти за титли и европейски успехи

Дългоочакваният момент за червената общност настъпи! Новият стадион "Българска армия“ събра поколения привърженици на ЦСКА, бивши футболисти и популярни личности от спортния и обществения живот, обединени от любовта към клуба и надеждата за ново успешно начало.

Емоциите в Борисовата градина бяха огромни, а феновете не скриха вълнението си от завръщането на любимия отбор в неговия дом.

"Нещо невероятно, вълшебно, историческо. Да се завърнеш на "Армията“ означава отново с високо вдигната глава да гледаш към бъдещите победи на ЦСКА“, сподели един от привържениците.

Други изразиха надежда, че модерното съоръжение ще постави началото на нова епоха, в която „червените“ отново ще се борят за шампионски титли и значими успехи.

"Надявам се това да е нова страница в нашата история. Стадионът е дългоочакван от всички армейци и искам общността да бъде още по-обединена, а трибуните да са пълни не само на откриването“, заяви друг фен.

Сред присъстващите беше и боксьорът Тервел Пулев, който подчерта положителните емоции около събитието и значението му за цялата спортна общественост.

Актьорът Тончо Токмакчиев също не скри вълнението си: "Много е хубаво, много красиво, много вълнуващо. Имаше напрежение, но радостта остава.“

За мнозина новият стадион е много повече от модерно спортно съоръжение. Той е символ на принадлежност, приемственост между поколенията и надежда за завръщане към славните години на клуба.

Привържениците си пожелаха пълни трибуни, обединена червена общност и нови трофеи, които да превърнат "Българска армия“ в сцена на бъдещи исторически моменти.