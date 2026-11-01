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Президентски Избори 2026
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Криминално
Общество
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Моите новини
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е...
17:15, 01.11.2026
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
12:32, 01.11.2026
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
09:40, 01.11.2026
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
09:21, 01.11.2026 (обновена)
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
08:30, 01.11.2026
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
07:30, 01.11.2026
Чете се за: 01:20 мин.
ЗАПАЗЕНИ
БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава * * * ЦИК: Избирателната активност към 16.00 часа за страната е 19,33%
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Спортни новини 01.11.2026 г., 12:50 ч.
от
БНТ
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12:50, 01.11.2026
Спорт
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12:50, 01.11.2026
В Деня на будители: Явор Гърдев получи наградата за хуманитаристика...
12:47, 01.11.2026
Спокойно протича изборният ден в Стара Загора, активността към...
12:42, 01.11.2026
Ниска избирателна активност в Пловдив към обяд
12:30, 01.11.2026
Проблеми с машинния вот в област Пазарджик
12:27, 01.11.2026
Недоволството в Париж: Готвят се нови блокади и протести
12:26, 01.11.2026
Без ток започна изборният ден в някои секции в Кърджалийско
12:21, 01.11.2026
Във Врачанско са постъпили 70 сигнала за нарушения в изборния ден
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#спортни новини
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13:15, 01.11.2026
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Мартин Петров и Кирил Милов в предаването "Арена спорт"
13:00, 01.11.2026
Чете се за: 01:15 мин.
Артем Калев в предаването "Аз съм"
09:10, 01.11.2026
Чете се за: 02:22 мин.
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
09:00, 01.11.2026
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Чете се за: 02:00 мин.
Спортни новини 31.10.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 31.10.2026
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ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
17:03, 01.11.2026
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15:51, 01.11.2026
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12:20, 01.11.2026
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У нас
Мъж, обявен за мъртъв между двата тура на президентския вот, отиде да гласува в Пловдив
15:25, 01.11.2026
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Вотът и Буковлък: "Не дават пари - нема кой да гласува. Като...
11:49, 01.11.2026
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Политика
Избирател снима вота си в Хасково – обявиха го за недействителен
12:23, 01.11.2026
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Над 130 милиона души са заличени от избирателните списъци в Индия
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