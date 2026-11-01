Спокойно протича изборният ден в Стара Загора, активността към 11.00 часа е 7,71%

Как протича изборният ден в Стара Загора? Без сериозни проблеми протича изборният ден в област Стара Загора. Единствено в една от секциите в областния град тази сутрин е възникнал софтуерен проблем с едната от машините за гласуване. Тъй като секцията разполага с две машини, гласуването е продължило без прекъсване с другата.

Общо 21 679 жители на областта са упражнили правото си на глас до 11.00 часа на втория тур. Избирателната активност е 7,71% при общо 281 126 избиратели, включени в списъците. Най-висока е активността в община Опан - над 17%. Следват Гълъбово с 12% и Стара Загора с 8,56%.

Най-ниска е избирателната активност в община Мъглиж, където до 11.00 часа са гласували едва 4% от избирателите. Изборният ден в област Стара Загора протича спокойно. Гласуването се провежда в общо 492 избирателни секции.

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