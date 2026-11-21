Идват от Враца, за да учат в Университета по телекомуникации и пощи в София. Но вместо да учат, Християн и Георги следят сайта на „Топлофикация“. Мръзнейки, не се получава за никого.

Георги Георгиев, студент: „Вечер става хладно, включваме печката, нетърпимо е, завиваме се с по две завивки.“ Християн Хариев, студент: „Алтернативите са ни или кана с топла вода, или някой финес с баня.“ Ростислав Андонов, 12-и клас, „Професионална гимназия по Телекомуникации и пощи“: „Ситуацията е доста е неприятна, нямаме пълноценно образование, нямаме пълни часове, което влияе на нашата подготовка.“

Петър Попов, 12-и клас, „Професионална гимназия по телекомуникации и пощи“: „Имаме и практически задачи, които не могат да се извършват под формата на онлайн обучение.“ Мирослав Михайлов, помощник-ректор на „Висшето училище по телекомуникации и пощи“: „Ако във всичките стаи се сложи допълнително напрежение, кабелите няма да издържат и самите табла не са направени за такова голямо напрежение.“

А в „Студентски град“ в случая нямат дори аварии за отстраняване. Но те са на по-високо, а налягането не е достатъчно, за да им достави топло. Или са косвени жертви на аварии в други райони.

Симеон Ставрев, общински съветник: „В „Студентски град“ казаха, цитирам горе-долу по памет - ТЕЦ „София изток“ няма да издържат и затова намаляваме налягането към Студентски град, за да може да има в другите квартали. По всяка вероятност, загубите са доста сериозни от ТЕЦ Изток. Този ТЕЦ много трудно захранва всички квартали, които поддържа. Губи се страшно много вода, пара и т.н. Ние горим газ в нищото.“

„Газ в нищото“ е тежък симптом на смъртоносното заболяване на „Топлофикация“. „Газ в нищото“ е и симптом, но и причина за заболяването, което е дотолкова напреднало, че въобще не е ясно какви и дали някакви грижи са способни да променят края.

Борислав Колев, енергиен експерт: „Защото „Топлофикация София“ продължава да е неефективно дружество с големи загуби. Разходите ѝ отново няма да бъдат изцяло признати от КЕВР. Тя работи със скъп газ.“

Георги Стефанов, експерт по климатични политики: „Пряката зависимост от вносен природен газ, изкопаем газ, което, добро или лошо, в момента играе много лоша роля на топлофикационните дружества и в частност на „Топлофикация София“, която е най-големият консуматор на природен газ в България. И цялото това лошо управление всъщност е довело до натрупването на този дълг.“

А дълговете на „Топлофикация“ са вече космически – милиард и 350 милиона евро – към „Булгаргаз“ и Българския енергин холдинг. Иначе държавни фирми, които са наложили лихви нараснали до 17%.

Борис Бонев, общински съветник: „Ще настоявам пладнешкият обир, който в момента представляват лихвите, плащани от „Топлофикация“ към „Булгаргаз“ и БЕХ, да бъде прекратен. „Топлофикация София“ не е изтеглила бърз кредит, за да ѝ се начисляват до преди една година 16% лихви. В момента между 10% и 13%. Ще настоявам тези лихви да бъдат на абсолютния минимум. Не 16%, 0,1%. Ние на практика не изплащаме дълга, главницата не намалява, защото всичко отива за лихви.“

Васил Терзиев, кмет на София: „Това, което е задължително да направим, мисля, че тук няма различия в мнението нито на общинските съветници, нито в моите, това трябва да се промени тази наказателна лихва от 15 - 16% за забавата. Абсолютно непазарно и една от причините е много бързо да се натрупват задълженията на „Топлофикация“.

Дългът на „Топлофикация“ се трупа от десетилетия. Лошо управление е едната очевидна причина – Вальо Топлото стана христоматиен пример за това. Но и заради конфликта – социално поносима цена.

Петър Петров, изп. директор на „Топлофикация София“: „Ние сме поставени в един регулаторен капан, за който, когато искаш да ремонтираш, трябват финанси. Тези финанси не влизат като приход в дружеството. В какво трябва да се превърне дружество, за да може да компенсира загубите си, които се генерират в следствие на различни лихви, непризнати разходи от страна на регулатора или друго. Ние не сме фонд, в който да инвестираме някакви стартъп компании.“ Симеон Ставрев, общински съветник: „И големият проблем е, че държавата по никакъв начин не помага. Те са ни фиксирали разходите и са ни определили приходите. Пък правителството след президентските избори вдигна цената на газа с 33% и ние трябва да се съобразим с тази цена. Ние купуваме на тази цена.“ Петър Петров, изп. директор на „Топлофикация София“: „Ние сме дружеството, което трябва да предостави социална услуга. И когато ти продаваш на цена, която в крайна сметка трябва следва да бъде социално поносима, но компенсациите от страна на държавата не покриват тази цена. И кой плаща сметката накрая?“

Тези които сега мръзнат. И другите, на които им предстои. Защото Топлофикация още в края на миналия отоплителен сезон влезе в порочния кръг на каскадните аварии. За да промени своите хиляда километра стоманени тръби, които си имат експлоатационен срок, всяка година трябва да се подменят 33 километра. Но за последните 15 години се подменяха средно към 10 километра. Резултатът избива сега през силно корозиралата топлопреносна мрежа, по която се губи една трета от енергията.

Пресиян Нанчев: „Преди около 30 години разкопаха целия квартал и се започна едно масирано подменяне на топлопроводите, това са нови модерни тръби - стомана с фабрично положена топлоизолация и ми казаха - вие няма да доживеете следващите проблеми.“ Петър Петров, изп. директор на „Топлофикация София“: „Давам един пример как се отстранява авария на улица „Тирана“. При запълване обаче на топлопроводите, след приключване на ремонта и възстановяване на топлоподаването, в трасето започват да се откриват нови пробиви, които възпрепятстват възстановяването на топлоподаването в този район. И какво се получава? Ние копаем на едно конкретно място, 3 метра по-надолу се пръска тръбата.“

При отстранява не авария, трябва да се източи водата от тръбопроводите, след ремонта се запълва под високо налягане, за да се установи дали пробивът е надеждно запушен. Това пък предизвиква пробив на друго място – или една авария причинява друга.

„И тук работиха, сега виждам и на други места отварят и копаят. Ето сега трябваше днес да пуснат и в часа, в който трябваше, преместват, сега след 10 дена трябва да я пуснат.“

За да си спестят време и пари, в много страни прибягват до безизкопна рехабилитация на тръбопроводи или нагнетяване с полипропилен. Или безизкопна рехабилитация на тръбопроводи, която отнема часове, а не седмици. Защо обаче „Топлофикация“ продължава да копае е друг въпрос, засенчен сега от най-важния – има ли дружеството полезен ход. Столичният общински съвет реши да попита Световната банка.

Васил Терзиев, кмет на София: „Целта е тези хора в Общинския съвет да могат да вземат много обосновано решение кой е най-добрият път, какво той би струвал на град и на държава и, ако нещата наистина се събират в едно, то да бъде взето като решение. Предстоят тези разговори и за това откъде би дошло финансирането и дали има интерес от страна на оператори, защото ти няма как да правиш концесия, ако няма никакъв смисъл да го правиш.“

Мнозина общински съветници видяха в този ход първи стъпки към отдаване на концесия. Въпреки че с тези дългове, това изглежда абсолютно невъзможно да се случи.

Иван Таков, общински съветник: „Нито приватизацията, нито концесията ще реши проблемите на София и на столичани, а само ще ги задълбочи. Една концесия в сегашното състояние означава - първо - загуба от почти милиард и половина за държавата, защото няма концесионер, който да дойде да направи над милиарди инвестиции и същевременно да поеме натрупания дълг от „Топофикация София“ към БЕХ и „Булгаргаз“ приблизително още милиард и половина.“ Васил Терзиев, кмет на София: „Всичко е свързано с инвестиции. Това е голямото предизвикателство, че... ние ги знаем кои са проблемите, но няма ясен отговор откъде биха дошли тези стотици, милиони инвестиции в геотермална енергия, в когенерационни мощности.“ Борислав Колев: „И сега вече, когато „Топлофикация“ е отвъд този ръб, попада в бездната, ние не можем в момента да дадем устойчиви и правилни решения, защото такива най-вероятно няма. Кой трябва да поеме дълга, трябва ли да бъде поет дългът. Виждаме много други топлофикации в страната, които са фалирали през годините. И в Шумен, и в Търговище. Хората някак са преминали на други индивидуални решения и ето в момента там топлофикация няма и вероятно не им липсва на хората.“

И сега вероятно много столичани ще намерят други решения – дали климатици или термопомпи. Но ако в момента електроенергията е по-изгодното решение, в перспектива не е. Не е и по-екологичното. Както и използването на фосилен газ, разбира се. Така че основният въпрос сега е - ще продължи ли тази болезнена привързаност на „Топлофикация София“ към газа и услужливото законодателство в полза на монополните топлофикации.

Георги Стефанов: „Не можем да си представим, че модернизацията на една „Топлофикация“ става само на базата на по-ефективно използване на природен газ. Нищо подобно. Европейското законодателство задължава държавите членки и тук е всъщност големия проблем на България, да дадат децентрализиран достъп на други участници в доставката на топлинна енергия. И нашият закон хем го позволява, хем всъщност това не се случва, защото то е много ограничено. И не отговаря текущия закон за енергетиката, това се случва на възможността, други технологии и други решения да навлизат паралелно със съществуващите. Защото законът пази монополно дружество, което и да е то, и всъщност другите нямат полза и нямат възможност да влязат в тази система.“

Борислав Колев: „Трябва да погледнем какво се случва в Европа. Най-добрите практики. Не е тайна, изграждат се пета генерация топлификационни мрежи, съвременни решения, термопомпи, отпадната топлина от дата центрове, от геотермална енергия също се използва в тези съвременни топлофикационни решения и съответно цената, която стига до потребителите или бива по-евтина, или бива същата.“ Симеон Ставрев: „354 млн. евро е дала за 2025 г. „Топлофикация“ за газ и за квоти. Квотите са от това число 88 милиона евро. Т.е. Ние плащаме наказателни лихви квоти буквално заради това, че горим газ и той замърсява въздуха.“ Борислав Колев: „Когато купуваме газ, тези пари, които даваме за газ, те напускат икономиката ни веднъж за винаги и ние никога повече не ги виждаме обратно. Когато използваме някакви локални решения, каквато е геотермалната енергия, слънчевата енергия отпадна топлина и т.н., това е енергия която е произведена тук локално, И хората, които са ангажирани с монтажа, производството, поддръжката - Това първо, че са много повече работни места, отколкото газовата индустрия. И второ, че тези пари отново се връщат в икономиката и продължават да се въртят.“ Симеон Ставрев: „Соларите произвеждат ток, складираме ги в батерии и този ток после може да го използваме за термопомпи. Обаче сегашното ръководство на Топлофикация по никакъв начин не говори за такива съвременни начини за отопление.“ Георги Стефанов: „Само в Европа в момента има 434 топлофикационни дружества на геотермална енергия и други 500 в момента се изграждат. Най-добрата новина е, че София и нейният огромен геотермален потенциал е едно много добро решение за топлофикацията в България и ние трябва да развиваме тези аспекти.“ Симеон Ставрев: „Соларите произвеждат ток, складираме ги в батерии и този ток после може да го използваме за термопомпи. Обаче сегашното ръководство на Топлофикация по никакъв начин не говори за такива съвременни начини за отопление.“ Георги Стефанов: „Никой не е спирал Столичната община и Столичния общински съвет и самата „Топлофикация“ да търси малки решения на парче. И тук е достатъчно да погледнем какво правят държавите около нас. Хърватска, Унгария, Румъния, Полша, Виена. Навсякъде там тези решения за модернизиране и технологично обновяване се случват на всички нива.“

Законът за енергията от възобновяемите енергийни източници задължава общините да анализират възможностите за геотермални системи за отопление и охлаждане на общински сгради. Първа стъпка към децентрализация, но не решава въпроса с отварянето на съществуващата топлопреносна мрежа към независими доставчици.

Георги Стефанов: „То няма цялостно и бързо решение, което да се случи за една година, но ако ти не правиш парче по парче, всеки божи ден промени напред и казваш ние дължим пари и затова не правим нищо, това преди всичко означава недалновидно управление и липса на визия как този сектор да се модернизира. И затова отново казвам - България няма национална дългосрочна визия как да декарбонизира, модернизира и повиши условията и ефективността на тези 22% от българските домакинства.“

В „Студентски град“ вече имат парно. За сега. „Топлофикация“ е мобилизирана да закърпи този отоплителен сезон. Но и най-амбициозната й програма няма как да я спаси. Поединичното спасяване на столичани само ще задълбочи кризата. Топлопреносната мрежа трябва да се запази. Ако ще вървим към декарбонизация или по-чиста София.

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