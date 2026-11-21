Изборът на новата парламентарна квота във Висшия съдебен съвет не е съдебна реформа, а изпълнение на конституционно задължение, което е било забавено с повече от четири години. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов, коментирайки избора на новите членове на кадровия орган на съдебната власт в „Говори сега“. По думите му процедурата е била проведена прозрачно, а постигнатото мнозинство е резултат от нормални парламентарни консултации между политическите сили, подкрепили кандидатурите.

Божидар Божанов, „Да, България“: „Когато трябва да се намерят 160 гласа, каквото е конституционното мнозинство, няма как да няма консултации между парламентарните групи. Това е най-нормалното и естествено нещо. Всички опити нормалното за една парламентарна демокрация – консултациите между парламентарните групи – да бъде представено като нещо неправилно, нечестно или нечисто са просто опит да се изкриви случилото се.“

Той отхвърли обвиненията, че разговорите са били водени задкулисно, като подчерта, че срещите са се провели публично и в рамките на нормалния парламентарен процес.

„Нито е било по коридорите, нито е било скришом, нито на тъмно. Проведоха се в една голяма зала на втория етаж, в която от години заседават комисии. Това бяха съвсем нормални парламентарни консултации посред бял ден и в работно време. Всички тези епитети, с които се описва процесът, са жалък опит да се омаловажи случилото се, заяви съпредседателят на „Да, България“.

Божанов беше категоричен, че с избора на новия ВСС формацията е изпълнила ангажимента си към избирателите – да бъде постигнато конституционно мнозинство без участието на ГЕРБ и ДПС в договарянето на кандидатурите.

Божидар Божанов, „Да, България“: „С този избор изпълнихме това, което обещахме на нашите избиратели и за което те ни дадоха мандат на последните избори. Макар да са минали месеци оттогава, ние не сме забравили обещанията си. Тогава всички отидохме на избори и казахме, че трябва да има 160 гласа извън ГЕРБ и ДПС – силите, срещу които хората протестираха. Няма как шест месеца по-късно да кажем, че това, което сме обещали, вече няма значение.“

Според Божанов предишният Висш съдебен съвет е бил символ на разпада на съдебната власт и на задкулисните зависимости.

„Предишният Висш съдебен съвет, който след почти два мандата си отива, беше символ на разпада на съдебната власт, на задкулисието и на сделките. Той се превърна в една много мръсна територия, белязана от скандали като тези с Нотариуса и „Джуджетата“, но далеч не само от тях. Предишният ВСС беше избран от Пеевски и Борисов“, заяви Божанов.

Той отхвърли и обвиненията, че „Демократична България“ е получила прекалено голямо влияние в новия състав на съвета. По думите му номинациите, които се свързват с формацията, в голямата си част произхождат от гражданския сектор, а не са партийни кандидатури. Божанов даде за пример Веселин Вучков, Емил Дечев и Андрей Янков, като подчерта, че професионалният им път не позволява те да бъдат определяни като партийно обвързани. Той обвини ГЕРБ и ДПС, че са направили опити да повлияят върху избора чрез компромати и твърдения срещу определени кандидати. Съпредседателят на „Да, България“ не пое категорични гаранции за поведението на всички новоизбрани членове на ВСС, но заяви, че според него те са най-добрият възможен избор сред предложените кандидати.

Божидар Божанов, „Да, България“: „Не мисля, че някой може да се закълне за който и да било от 11 души и за каквото и да било. Най-малкото защото хората се променят. Днес могат да бъдат едни, а след две години нещо друго да се случи. Но от избора, който имахме, и от направените номинации това са едни от най-добрите кандидати.“

Той призна, че има въпросителни около кариерното развитие на някои от номинираните, но според него те не са достатъчно сериозни, за да оправдаят отказ от избора и запазване на досегашния състав на ВСС. Божанов отхвърли твърденията, че участието на „Демократична България“ в консултациите и постигането на мнозинство за избора на ВСС означават сближаване с управляващите или промяна в политическата позиция на формацията.

„Ние оставаме опозиция. Това е безспорно. Казахме го и от парламентарната трибуна. Няма как този избор, който беше обещаван, очакван и комуникиран през цялото това време, да промени нашия статут на опозиция. Ние ще критикуваме бюджета, ще критикуваме действията във външната политика и то доста по-остро от приклекналия и полегнал Пеевски, който през последните много месеци подкрепяше управляващите. Същото се отнася и за ГЕРБ“, заяви той.

Според Божанов трябва да има ясно разграничение между парламентарната опозиция и необходимостта от постигане на мнозинство по стратегически въпроси, свързани със съдебната система и Конституцията. Той подчерта, че изборът на главен прокурор трябва да бъде направен от ВСС, а не да бъде предварително договарян от политически сили или задкулисни центрове на влияние.

Божидар Божанов, „Да, България“: „С този Висш съдебен съвет едно от основните му качества е, че няма ясно форматирано и предварително известно мнозинство, посочено от някого някъде – дали в хотел „Берлин“, дали на друго място – което впоследствие да избира главен прокурор. Това трябва да е ясно още отсега. Смятаме, че изборът на главен прокурор трябва да се случи именно във Висшия съдебен съвет, а не в други сгради.“

По думите му смяната на кадровия орган не решава автоматично системните проблеми в прокуратурата. Необходими са следващи законодателни и структурни промени, които да гарантират независимостта на правосъдието. Божанов коментира и отношенията между „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, като ги определи като работни и много добри. Според него механичното разделяне на двете формации, особено при предстоящите местни избори, не би било разумно.

„Не мисля, че механичното разделяне би било разумно от гледна точка на интереса на избирателите, които в един момент са били общи. И сега споделяме ценности и цели, затова механичното разделяне не е добър подход. Особено на местни избори, където по места съгласието за един силен кандидат е по-важно от това всеки да си върви по собствена писта и накрая всички да се провалят. За местните избори трябва да търсим разумен подход към по-голяма консолидация, а не всеки да показва колко е голям“, заяви Божанов.

Той потвърди, че консултациите за избора на ВСС са били проведени и с участието на представители на „Продължаваме промяната“ и са били насочени към качествата на кандидатите и рисковете, свързани с бъдещата им работа. В разговора Божанов коментира и случая с продължилото години кибернаблюдение на държавни институции. Той припомни, че още в края на 2021 г., когато пое поста министър на електронното управление, е установил сериозни пропуски в киберсигурността на държавната администрация.

По думите му още през май 2022 г. е било прието решение на Съвета по киберсигурност за предприемане на спешни мерки, но изпълнението им е било забавено от следващите правителства.

Божидар Божанов, „Да, България“: „Когато аз станах министър на електронното управление в края на 2021 г., установих, че има много сериозни пропуски в киберсигурността на държавата. Лично, включително и като експерт в тази тема, правих тестове и сканирания и установих сериозни проблеми. След това избухна и войната, а през май приехме решение на Съвета по киберсигурност за спешни мерки за отстраняването на тези проблеми. Тези мерки след това трябваше да бъдат реализирани от следващите правителства. Забавянето на тяхното изпълнение доведе до това, че чак през 2026 г. базов софтуер за защита, като така наречения EDR, започна да се инсталира в администрациите.“

Той съобщи, че от формацията са поискали доклада за киберинцидента от съответната парламентарна комисия, за да се установи какво точно се е случило, кога са били допуснати пробивите и какви мерки е можело да бъдат предприети. Според Божанов случаят показва, че експертните проблеми в държавното управление не бива да бъдат подценявани, тъй като забавянето на решенията може да доведе до сериозни последици за сигурността на институциите.

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