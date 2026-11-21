Събрани са необходимите 5004 евро за закупуване на кувьоз за Отделението по неонатология в СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ във Варна, съобщиха от пресцентъра на "Възраждане". Апаратът ще бъде закупен и дарен на болницата в понеделник.

Кампанията беше организирана по призив на председателя на „Възраждане“ Костадин Костадинов за подкрепа на неонатологичното отделение. Костадинов определи като символично обстоятелството, че добрата новина идва именно на Деня на християнското семейство – празник, посветен на семейството, децата и грижата за бъдещето. За пореден път кампанията показа, че когато има ясна кауза и обща воля, българите могат да постигат резултати с реално значение за човешкия живот, отбелязват от партията.

Припомняме, че от края на октомври Университетската болница „Св. Марина“ във Варна вече разполага с ядрено-магнитен резонанс, подходящ за изследвания на деца. Проектът беше представен по време на тържествен медицински съвет с участието на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Присъстващите бяха запознати с изпълнението на общо пет проекта, финансирани чрез министерството по Плана за възстановяване и устойчивост. Общата им стойност надхвърля 24 милиона евро, а съфинансирането от страна на болницата е 1,4 милиона евро.