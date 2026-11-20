Народното събрание избра членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Членовете на ВСС се избират с квалифицирано мнозинство.

За Съдейската колегия са избрани:

1. Емил Дечев – избран с 167 гласа

2. Иван Ранчев – избран с 226 гласа

3. Калин Баталски – избран с 225 гласа



4. Петьо Славов –избран с 226 гласа



5. Таня Радуловска – избрана с 189 гласа



6. Цветко Лазаров – избран с 226 гласа

За прокурорската колегия са избрани:

1. Андрей Янкулов – избран с 203 гласа



2. Веселин Вучков – избран с 227 гласа



3. Екатерина Гетова – избрана с 227 гласа



4. Иван Калибацев – избран с 226 гласа



5. Красимир Комсалов – избран с 226 гласа

21 са кандидатите за парламентарната квота на ВСС. 13 са за шестте места в Съдийската колегия и 8 за петте места в Прокурорската колегия. Кандидатурите бяха предложени от неправителствения сектор и припознати от депутати, които вече ги издигнаха, за да стигнат до гласуване в пленарната зала.

Кандидатури издигнаха от „Прогресивна България“, „Демократична България“, „Продължаваме Промяната“ и „Възраждане“. ГЕРБ и ДПС не издигнаха нито една кандидатура в тази процедура за избор на нов състав на ВСС.