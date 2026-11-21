Председателят на Европейския съвет Антонио Коща представя в Брюксел компромисно предложение за бюджета на блока за периода 2028–2034 г.

Проектът има за цел да преодолее разногласията между държавите членки преди извънредната среща на върха на 26 и 27 ноември. Според агенция „Франс прес“ той предвижда съкращаване на разходите с около 200 милиарда евро спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия, което е на стойност близо 2 трилиона евро.

Това е отстъпка пред т.нар. „пестеливи“ държави начело с Германия, които настояват за сериозно свиване на разходите. Според дипломатически източници съкращенията ще дойдат основно от кохезионните фондове – средствата за политиката на сближаване.