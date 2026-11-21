Федералното бюро за разследване на Съединените щати разследва проникване в националната си база данни с информация за престъпления. Това е втората предполагаема хакерска атака срещу Националния център за информация за престъпленията през последните месеци.

Базата данни се използва от правоохранителните органи в цялата страна за обмен на информация относно заповеди за арест и проверки на миналото.

Разкритието за новото проникване идва в момент, когато администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опитва да успокои обществото след серия от сривове, засегнали полети, имейли, банки и дори Агенцията за национална сигурност.