Руският президент Владимир Путин е изразил желание да сложи край на войната в Украйна.

Това обяви американският президент Доналд Тръмп на първата си пресконференция след обиколката в Азия, чиято кулминация беше тристранната среща с лидерите на Китай и Русия. По думите на Тръмп най-голямата пречка пред мира е огромната омраза между Зеленски и Путин. Тримата лидери са говорили за Иран и пред Си Дзинпин и Владимир Путин, Тръмп е обявил, че никога няма да позволи Техеран да притежава ядрено оръжие. Американският президент изтъкна и промяната в позицията на Китай за ядрените оръжия, който отказваше досега да работи за ограничаване на разпространението им.