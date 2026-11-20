Руският президент Владимир Путин е изразил желание да сложи край на войната в Украйна.
Това обяви американският президент Доналд Тръмп на първата си пресконференция след обиколката в Азия, чиято кулминация беше тристранната среща с лидерите на Китай и Русия. По думите на Тръмп най-голямата пречка пред мира е огромната омраза между Зеленски и Путин. Тримата лидери са говорили за Иран и пред Си Дзинпин и Владимир Путин, Тръмп е обявил, че никога няма да позволи Техеран да притежава ядрено оръжие. Американският президент изтъкна и промяната в позицията на Китай за ядрените оръжия, който отказваше досега да работи за ограничаване на разпространението им.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Не отидох да правим нова Ялта. Ако погледнете Уистън Чърчил, Сталин и Франклин Рузвелт, който беше велик, не съм се замислял, че правим нещо подобно. Исках просто да покажа, че мога да говоря и да се разбера с тези хора, да изгладим различията. И изведнъж всички медии говорят за Ялта и осъзнах колко важна е тази среща. И, да, беше чудесно и за мен беше чест и мисля, че ви представлявах много добре.“