Трима младежи на 13, 14 и 15 години за задържани за блудство с 15-годишно момиче в София. Случаят, за който ви съобщихме вчера, стана обществено достояние след като в уеб пространството бяха качени клипове. Утре Софийският районен съд ще гледа мерките на задържаните.

В нощта на Хелоуин групата младежи се събрали в апартамент в столицата, за да довършат, вече започнато парти.

Георги Коджаниколов, наблюдаващ прокурор от Софийската районна прокуратура: "Над 10 човека, които са празнували Хелоуин. Немалка част от присъстващите, включително пострадалата са се намирали в безпомощно състояние."

Тепърва ще се изяснява кога е извършено блудството, то е било заснето, а клиповете публикувани в криптирани чат приложения и социални мрежи. Месец след случилото се никой не е подал сигнал, разследващите са се самосезирали от разпространените онлайн записи. Задържани за сексуалното посегателство са трима младежи.

Георги Коджаниколов, наблюдаващ прокурор от Софийската районна прокуратура: "Обвиняемите по делото са неосъждани, непълнолетни, на 14, 15, 16-годишна възраст. Един от тях има криминални прояви."

снимка: БТА

Партито било шумно. Имам регистриран сигнал за нарушаване на обществения ред.

Георги Коджаниколов, наблюдаващ прокурор от Софийската районна прокуратура: "На място е изпратен патрул, който да провери случая, в този момент са били установени, включително и пострадалата, която се е намирала в неадекватно състояние. На територията на апартамента в този момент е пребивавало едно пълнолетно лице със снета самоличност. Отправено е от страна на органите на МВР предупреждение за спазване на обществения ред. И органите на МВР са напуснали територията на адреса."

От прокуратурата не дадоха категоричен отговор дали някой от близките на задържаните е служител на МВР.

Георги Коджаниколов, наблюдаващ прокурор от Софийската районна прокуратура: "Не мога да потвърдя, нито да отрека със сигурност тази информация тепърва изясняваме тази информация, тепърва изясняваме цялостната картина, защо и как родителите са допуснали случването на цялото нещо."

Прокуратурата е разгледала и друг клип, на който част от същите младежи носят пистолет.

Георги Коджаниколов, наблюдаващ прокурор от Софийската районна прокуратура: "Случката с пистолета се разиграва няколко дни преди случката в апартамента."

От Агенцията за закрила на детето съобщиха, че работят по случая в координация с разследващите органи.