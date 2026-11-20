Започна петото издание на Софийския Коледен фест, който превръща пространството пред Националния дворец на културата в приказно коледно градче до 28 декември.

Всеки ден от 11.00 до 22.00 часа паркът пред НДК ще посреща столичани и гости на града с празнична програма, вкусна храна и напитки, музика и фермерски базар.

Основна атракция и тази година ще бъде ледената пързалка. По улиците на столицата ще се движи един истински коледен герой – ретро автобусът „Икарус".

снимки: БНТ

Вижте още в прякото включване на Мая Димитрова