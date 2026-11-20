ЕС и Великобритания обсъдиха ново начало в отношенията си на среща на върха в Брюксел.
Председателите на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и британският премиер Анди Бърнам постигнаха съгласие по няколко ключови инициативи, свързани към подобряване на отношенията, десет години след като британците гласуваха за напускане на Съюза.
Срещата се провежда на фона на подновените дебати във Великобритания за евентуално повторно присъединяване към ЕС. Според Анди Бърнам, напускането на ЕС е донесло повече вреди, отколкото ползи за страната.
Анди Бърнам – премиер на Великобритания: “Минаха десет години от Брекзит, но мисля, че днес убедено можем да кажем – това е добър ден за Великобритания и добър ден за Европа. От споразумението, което постигнахме заедно, печелим всички. Освен това то е в унисон с общественото мнение във Великобритания. Хората виждат, че статуквото не работи, не е достатъчно добро за страната. Според последните проучвания, 3/4 от хората казват, че искат по-близки отношения с Европа. Това е така, защото имахме десетилетие на лутане, прекалено голямо разделение, нисък икономически растеж и по-високи цени в магазините.”
Урсула фон дер Лайен – председател на ЕК: “От следващата година Обединеното кралство отново ще участва в програмата „Еразъм+“. С други думи, ще видим британски студенти по „Еразъм+“ в Европейския съюз, което е чудесно, тъй като много ни липсваха. Приключихме преговорите по схема за младежки обмен. Тя ще позволи на 100 000 млади хора от всяка от страните да прекарат до три години в друга държава - за да работят, учат, участват в доброволчески дейности или просто да пътуват. Тези възможности разкриват нови хоризонти и създават приятелства, които ще останат за цял живот. Това е един много емоционален момент, защото именно тези млади хора ще формират нашето бъдеще.”