ЕС и Великобритания обсъдиха ново начало в отношенията си на среща на върха в Брюксел.

Председателите на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и британският премиер Анди Бърнам постигнаха съгласие по няколко ключови инициативи, свързани към подобряване на отношенията, десет години след като британците гласуваха за напускане на Съюза.

Срещата се провежда на фона на подновените дебати във Великобритания за евентуално повторно присъединяване към ЕС. Според Анди Бърнам, напускането на ЕС е донесло повече вреди, отколкото ползи за страната.

Анди Бърнам – премиер на Великобритания: “Минаха десет години от Брекзит, но мисля, че днес убедено можем да кажем – това е добър ден за Великобритания и добър ден за Европа. От споразумението, което постигнахме заедно, печелим всички. Освен това то е в унисон с общественото мнение във Великобритания. Хората виждат, че статуквото не работи, не е достатъчно добро за страната. Според последните проучвания, 3/4 от хората казват, че искат по-близки отношения с Европа. Това е така, защото имахме десетилетие на лутане, прекалено голямо разделение, нисък икономически растеж и по-високи цени в магазините.”